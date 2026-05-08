Казахстанская боксерша жестко «расправилась» с соперницей на чемпионате Азии

Еще одна казахстанская боксерша прошла в полуфинал континентального первенства в Ташкенте (Узбекистан) среди юниоров (U15, U17), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, в весовой категории до 60 кг в ¼ финала сошлись Балым Габиткызы из Казахстана и Хин Чен из китайского Тайбэя.

Поединок шел все три раунда и пройдя всю дистанцию Балым разгромно победила соперницу со счетом 5:0. Таким образом, она смогла обеспечить себе, как минимум, бронзовую медаль континентального первенства.

Текущий чемпионат Азии проходит под эгидой Asian Boxing — азиатской «дочки» World Boxing.

Ранее сообщалось, что узбекистанская боксерша разгромила казахстанку и лишила ее медали чемпионата Азии.