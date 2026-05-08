Казахстанская боксерша жестко «расправилась» с соперницей на чемпионате Азии

Как пишет sportarena.kz, в весовой категории до 60 кг в ¼ финала сошлись Балым Габиткызы из Казахстана и Хин Чен из китайского Тайбэя.
Поединок шел все три раунда и пройдя всю дистанцию Балым разгромно победила соперницу со счетом 5:0. Таким образом, она смогла обеспечить себе, как минимум, бронзовую медаль континентального первенства.
Текущий чемпионат Азии проходит под эгидой Asian Boxing — азиатской «дочки» World Boxing.
Ранее сообщалось, что узбекистанская боксерша разгромила казахстанку и лишила ее медали чемпионата Азии.