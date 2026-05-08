В Ленинском районе Красноярска открыли Вахту Памяти

В Ленинском районе Красноярска состоялось торжественное открытие Вахты Памяти у мемориала, посвященного боевым и трудовым подвигам жителей района в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в мэрии краевого центра. Церемония началась с выставления почетного караула. Нести вахту доверили 50 школьникам и студентам, отличившимся в учебе и спорте. В состав почетного караула вошли учащиеся школ № 65, 89 и 148, гимназий № 7 и № 11, а также студенты Аэрокосмического колледжа СибГУ имени Решетнёва. Как рассказал ученик школы № 65 Андрей, ребята будут нести службу у мемориального комплекса 7 и 8 мая с 12:00 до 14:00 независимо от погодных условий. С открытием Вахты Памяти участников поздравили представители администрации района и участник СВО Андрей Шкилёв, награждённый медалью «За отвагу». Во время мероприятия также наградили победителей спартакиады допризывной молодёжи. Завершилась церемония возложением цветов к мемориалу.