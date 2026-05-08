Старт «Тихоокеанского круиза» перенесли из-за ареста теплохода в Китае

Правительство Приморского края объяснило причины переноса запуска «Тихоокеанского круиза» — морского маршрута, который должен был связать Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Курилы и Южно-Сахалинск. В региональном министерстве туризма сообщили, что задержка связана с проблемами при приобретении судна.
Круизный лайнер Blue Dream Melody (бывшая AIDAvita), выбранный для работы на новой линии, арестовали 11 февраля 2026 года в китайском порту Бэйхай. Причиной стал иск поставщика топлива о взыскании долга примерно в 600 тысяч долларов за бункерное топливо.
В краевом министерстве пояснили, что сейчас рассматривается возможность приобретения другого судна — с финансированием со стороны российской госкорпорации развития, которая поддерживает крупные социально-экономические проекты. В случае покупки другого лайнера потребуется время на подготовку и передислокацию на Дальний Восток. В «Русской круизной компании» отметили, что соблюсти изначальные сроки запуска было невозможно, и туроператоры предупреждали об этом заранее. Предварительные продажи билетов не начинались.
В ведомстве подчеркнули, что вся наземная инфраструктура во Владивостоке к приёму круизов готова. Маршруты для туристов как индивидуальные, так и групповые разработаны. Напомним, официально о запуске морского круиза по Дальнему Востоку объявили на юбилейном ВЭФ в 2025 году, а о старте в 2026-м заявляли первые лица дальневосточных регионов. Первый вице-губернатор Вера Щербина называла новый маршрут «своеобразным рубежом» в развитии туристической отрасли края.