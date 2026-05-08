Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Дубовки проткнула покрышки не менее 20 машин соседей

Жительница Дубовки устроила массовую акцию вандализма. Проходя мимо припаркованных во дворах машин, женщина по.

Жительница Дубовки устроила массовую акцию вандализма. Проходя мимо припаркованных во дворах машин, женщина по непонятным причинам прорезала покрышки. На улицах города насчитали не меньше 20 попавших под раздачу автомобилей.

— Эту женщину мы хорошо знаем, она живет рядом с нашими домами, — сообщили обратившиеся в редакцию дубовчане. — По дошедшей до нас информации, сейчас она оказалась в сложной жизненной ситуации, и, вероятно, на этом фоне решила выплеснуть свои эмоции таким разрушительным способом. Орудовала ножом, шилом и отверткой.

Опоздав на работу, часть автомобилистов попыталась самостоятельно заменить испорченные покрышки. Некоторые же водители отбуксировали машины к шиномонтажным мастерским или просто оставили их во дворах, не имея возможности начать ремонт прямо здесь и сейчас.

— После ночной акции мы обратились в полицию. Вскоре женщину, лицо которой отчетливо видно на записях с камер видеонаблюдения, увезли в отделение, — добавляют пострадавшие. — Честно говоря, с нами такое случается в первый раз, и от масштабов разрушения мы пребываем в шоке.

В региональном главке МВД подтвердили ночное ЧП в Дубовке и заявили о задержании подозреваемой.

— Такой факт действительно зафиксирован. Женщина задержана. В настоящий момент с ней работают, пытаясь установить причины и мотивы поступка, а также выяснить точное количество пострадавших автомобилей, — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото читателей V102.ru.