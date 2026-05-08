Сотрудники ПСБ в Хабаровске благоустроили мемориал морякам-амурцам ко Дню Победы

В преддверии Дня Победы сотрудники ПСБ в Хабаровске провели субботник на территории мемориала морякам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участники субботника очистили и покрасили элементы мемориального комплекса и привели в порядок прилегающую территорию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мемориал морякам-амурцам в Краснофлотском районе Хабаровска уже несколько лет является нашим подшефным памятным местом. Мы относимся к нему с особым уважением и вниманием, знаем имена героев Советского Союза, увековеченные на стенах мемориала. Наши сотрудники по зову сердца участвуют как в работах по благоустройству, так и в памятной церемонии возложения венков. Для каждого из нас важно сохранять память о подвиге поколения победителей — наших дедов и прадедов, — прокомментировала Ася Бекасова, заместитель управляющего Дальневосточным филиалом по развитию розничного бизнеса.
В годы Великой Отечественной войны Амурская флотилия насчитывала более 140 боевых кораблей. Около 10 тысяч моряков-амурцев сражались на западных фронтах, более 20 тысяч приняли участие в Сталинградской битве и боях на Кавказе.
В августе 1945 года корабли и весь личный состав Краснознаменной Амурской флотилии участвовали в боевых операциях против японской армии. Более трех тысяч краснофлотцев были награждены орденами и медалями, а семеро моряков-амурцев удостоены звания Героя Советского Союза.