Сотрудники МФЦ в Красноярском крае теперь будут звонить по видеосвязи через мессенджер МАКС

Сотрудники МФЦ Красноярского края получили возможность проводить видеоконсультации через мессенджер МАКС. Дистанционный сервис запустили в рамках федерального проекта «Государство для людей».
Теперь специалисты могут связаться с заявителем по видеосвязи через защищенный канал. Записаться на консультацию можно двумя способами: позвонить по номеру 8 (933) 332−56−27 или через чат-бот «Мои документы Красноярский край», выбрав удобное время. Запись доступна в режиме «день в день», оператор перезвонит сам.
В Минсоцполитики края пояснили, что сервис работает только для консультаций — подать документы через видеозвонок не получится. Для корректной связи пользователю нужно разрешить в настройках приватности МАКС звонки от всех контактов и поиск по номеру телефона.
Министр социальной политики Ирина Пастухова назвала сервис еще одним шагом к клиентоориентированной системе, где граждане чувствуют заботу государства.
Фото на главной: magnific.com.
