Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петропавловской крепости пройдет "Бал Победы"

Мероприятие начнется в 12:00.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Театрализованная реконструкция «Бал Победы» с участием более 2 тыс. человек пройдет 8 мая на Соборной площади Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

«Проект объединит более 2 тыс. участников, включая 100 профессиональных танцевальных пар, школьников, студентов, юнармейцев и представителей общественных организаций. Постановка расскажет о народе-победителе, подчеркнув единство поколений, национальностей и судеб, благодаря которым была достигнута победа», — говорится в сообщении.

В программе также запланировано торжественное прохождение юнармейских парадных расчетов — в нем примут участие более 250 юнармейцев, а также курсанты военных учебных заведений города.

Действие начнется в 12:00 одновременно с традиционным полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона. Подготовку и проведение мероприятия координирует Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».