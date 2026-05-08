В Петропавловской крепости пройдет "Бал Победы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Театрализованная реконструкция «Бал Победы» с участием более 2 тыс. человек пройдет 8 мая на Соборной площади Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.
«Проект объединит более 2 тыс. участников, включая 100 профессиональных танцевальных пар, школьников, студентов, юнармейцев и представителей общественных организаций. Постановка расскажет о народе-победителе, подчеркнув единство поколений, национальностей и судеб, благодаря которым была достигнута победа», — говорится в сообщении.
В программе также запланировано торжественное прохождение юнармейских парадных расчетов — в нем примут участие более 250 юнармейцев, а также курсанты военных учебных заведений города.
Действие начнется в 12:00 одновременно с традиционным полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона. Подготовку и проведение мероприятия координирует Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец».