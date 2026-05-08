Хабаровский боец СВО встретил девушку, чье письмо на фронт хранил годами

Эта встреча стала, пожалуй, самым красноречивым ответом на вопрос, нужны ли сегодня бумажные письма. В годы Великой Отечественной войны треугольники, которые с огромным трудом доставлялись на передовую, помогали бойцам выстоять в самые страшные моменты боев. Сегодня есть смартфоны, мессенджеры, интернет — связь мгновенная и почти бесплатная. Но ни один мессенджер не заменит сложенный листок, который пахнет домом и хранит тепло человеческих рук. И история Кати Тарасовой и Юрия Андреева — лучшее тому подтверждение.