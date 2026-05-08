Хабаровский боец СВО встретил девушку, чье письмо на фронт хранил годами

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поделился историей, которая случилась в канун Дня Победы на встрече студентов Хабаровского медицинского колледжа с участниками специальной военной операции. Один из бойцов, Юрий Андреев, служивший в батальоне БАРС-8 «Хабаровск», пришел поговорить с будущими медиками и принес с собой простой, сложенный в несколько раз листочек — солдатское письмо, которое он хранил все это время.
Боец рассказал студентам, как ценят на передовой такие весточки. Письма приходят от совершенно незнакомых людей из самых разных городов и поселков, и каждое из них — как глоток воздуха. Свое письмо Андреев получил от землячки, девятиклассницы Кати Тарасовой из школы № 39, и показал потрепанный листочек аудитории, даже не подозревая, что его автор сидит прямо перед ним.
Оказалось, что Катя, которая когда-то школьницей отправила солдату на фронт слова поддержки, сейчас учится на первом курсе того самого медколледжа. Она сидела в зале, слушала бойца и не могла сдержать слез — письмо, написанное ее рукой, прошло фронт и вернулось к ней живым свидетельством того, что ни одно слово, сказанное от сердца, не пропадает зря.
Эта встреча стала, пожалуй, самым красноречивым ответом на вопрос, нужны ли сегодня бумажные письма. В годы Великой Отечественной войны треугольники, которые с огромным трудом доставлялись на передовую, помогали бойцам выстоять в самые страшные моменты боев. Сегодня есть смартфоны, мессенджеры, интернет — связь мгновенная и почти бесплатная. Но ни один мессенджер не заменит сложенный листок, который пахнет домом и хранит тепло человеческих рук. И история Кати Тарасовой и Юрия Андреева — лучшее тому подтверждение.