В Якутске подняли копию Знамени Победы

ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония поднятия копии Знамени Победы состоялась в Якутске на площади Победы, передает корреспондент ТАСС.
«Сегодня мы присутствуем на торжественной церемонии поднятия символа нашей Победы. Это символ чистого мира, символ независимости, символ свободы нашего народа, — сказал на церемонии заместитель председателя Государственного собрания Республики Саха (Якутия) Александр Подголов. — Из Якутии ушли десятки тысяч воинов. Мы никогда не забудем труд тружеников тыла, сколько стариков, женщин и детей отдали свои силы для того, чтобы обеспечить всем необходимым воинов той страшной войны. И сейчас, когда мы присутствуем на этой торжественной церемонии, мы должны с вами помнить, что мы — потомки великих воинов».
Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, участник СВО Петр Шамаев напомнил, что с этим символом в бой шли деды и прадеды, отдавая жизнь за мирное небо и счастливую жизнь.
«Тысячи людей сегодня будут по всей России, по всей стране официально проводить мероприятия. Пусть эти мероприятия будут всегда, будут напоминать нам о том, что мы есть потомки великого поколения победителей, которые своим ратным подвигом и трудовым подвигом выковали Победу», — подчеркнул глава Якутска Евгений Григорьев.
Кроме того, после церемонии состоялось торжественное построение юнармейских отрядов Якутска. В рамках всероссийской акции «Мы наследники Победы» была передана копия Знамени Победы лучшему юнармейскому отряду. Церемония передачи состоялась в четвертый раз. Знамя Победы будет храниться в Мархинской средней общеобразовательной школе № 1 с 8 мая 2026 года по 8 мая 2027 года.
О вкладе Якутии.
Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны более 62 тыс. якутян, 38 тыс. из них пали на полях сражений.
Якутску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» указом президента России Владимира Путина 15 ноября 2022 года. В годы Великой Отечественной войны из Якутска ушли на фронт более 60 тыс. жителей республики. Через этот город прошла воздушная трасса Аляска — Сибирь, по которой советские и американские летчики перегоняли военные самолеты, поставляемые из США в СССР по ленд-лизу.