В МФЦ Красноярского края появилась новая услуга через мессенджер

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В многофункциональных центрах запустили новый онлайн-сервис, который позволяет получать консультации сотрудников МФЦ по видеосвязи через мессенджер МАКС. Услуга доступна в рамках федерального проекта «Государство для людей».
Теперь жители региона могут задать вопросы по государственным услугам и получить ответ в режиме реального времени, не посещая офис. Консультации проводятся дистанционно — из дома или с рабочего места.
Записаться на видеоконсультацию можно двумя способами: через звонок или чат-бот в мессенджере МАКС. Для звонка необходимо сохранить номер 8−933−332−56−27 и связаться с оператором. Если специалист не ответил сразу, он перезвонит позже.
Также доступна запись через официальный чат-бот «Мои документы Красноярский край», где можно выбрать удобные дату и время консультации. Запись осуществляется в режиме день в день.
В назначенное время сотрудник МФЦ сам свяжется с заявителем. При этом сервис предназначен только для консультаций — подача документов через видеосвязь не предусмотрена.
Для корректной работы услуги пользователям необходимо разрешить звонки от всех контактов и включить поиск по номеру телефона в настройках приватности мессенджера, уточнили в пресс-службе министерства социальной политики Красноярского края.
Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края: «Новый сервис видеоконсультаций — это еще один шаг к созданию клиентоориентированной системы, где каждый гражданин чувствует заботу и поддержку государства. Получить квалифицированный ответ на вопрос по предоставлению услуг можно в режиме реального времени, из дома или с рабочего места».