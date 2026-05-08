Россиянам назвали риски использования бесплатных VPN

Бесплатные VPN-сервисы могут передавать личные данные третьим лицам, поскольку пользователь не знает, кому принадлежит канал связи. Об этом предупредил заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.
«Люди думают, что их взломали, но на самом деле они сами добровольно все отдали», — сказал замгубернатора Тюменской области в беседе с ТАСС.
Как отметил Логинов, наиболее опасны бесплатные приложения. Они могут собирать данные о контактах и медиафайлы. Логинов призвал пользователей внимательно читать соглашения и не спешить передавать личные данные.
В последнее время в обществе активно обсуждается ситуация вокруг VPN-сервисов, появлялись новости об их ограничениях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в российском законодательстве нет ответственности за использование VPN.