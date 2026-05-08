Хабаровские тхэквондисты привезли девять медалей с Кубка Байкала

Сборная Хабаровского края по тхэквондо ИТФ вернулась из Улан-Удэ с внушительным уловом. На всероссийских соревнованиях «Кубок Байкала» среди юниоров и юниорок 14−15 и 16−17 лет наши спортсмены завоевали девять медалей. Конкуренция была зверская: 800 участников из 25 регионов страны, и на этом фоне хабаровчане не просто не затерялись, а громко заявили о себе.