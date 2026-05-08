Хабаровские тхэквондисты привезли девять медалей с Кубка Байкала

Сборная Хабаровского края по тхэквондо ИТФ вернулась из Улан-Удэ с внушительным уловом. На всероссийских соревнованиях «Кубок Байкала» среди юниоров и юниорок 14−15 и 16−17 лет наши спортсмены завоевали девять медалей. Конкуренция была зверская: 800 участников из 25 регионов страны, и на этом фоне хабаровчане не просто не затерялись, а громко заявили о себе.
Как сообщили в краевом министерстве спорта, особенно отличились Даниил Самойлов и Владислава Олисова, которые принесли в копилку региона по две награды каждый — золото и серебро. В «поединках» первыми стали Егор Галюченко и Яна Перевалова. Серебро взял Семен Смагин, бронзу — Владимир Виноградов и Полина Бойченко. Девять медалей на восьмерых — плотность впечатляющая.
Президент краевой федерации тхэквондо ИТФ Андрей Михайленко особенно выделил достижение Владиславы Олисовой. Четвертый год подряд она выигрывает первое место по базовой технике «Туль», и этот турнир не стал исключением — плюс к этому серебро в поединках. Для спортсменки, которая годами удерживает лидерство в техническом виде, это не просто медаль, а подтверждение класса.
Впереди у сборной летние сборы, где команда будет готовиться к международному турниру в Монголии и Кубку России в Екатеринбурге. Так что медали Улан-Удэ — это не финиш сезона, а скорее его мощный разгон. И судя по результатам, разгон получился отличным.