В Хабаровске начали капитальный ремонт улицы Серышева

В Хабаровске стартовал капитальный ремонт улицы Серышева. О начале работ сообщили в городской администрации.
Реконструкцию проведут в два этапа, полностью завершить объект планируют к концу октября 2027 года. В этом году дорожники займутся участком от улицы Тургенева до Знаменщикова, а первый этап должны закончить до 1 августа.
На ремонт улицы направят почти 234 миллиона рублей. Специалисты частично заменят основание на слабых участках, обновят бордюры и уложат два слоя асфальта, верхний из которых будет более износостойким.
«Наша задача — не просто обновить покрытие, а сделать дорогу долговечной», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Полностью перекрывать движение на Серышева не планируют, но водителей просят заранее учитывать возможные затруднения.
В этом году по нацпроекту в городе также отремонтируют участки улиц Запарина, Шеронова, Выставочной, проспекта 60-летия Октября и бульвара Москвитина. Кроме того, дорожники займутся путепроводом на развязке улицы Юности и проспекта 60-летия Октября.