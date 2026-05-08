В акватории Байкала произошло землетрясение, его ощутили жители Бурятии

В акватории Байкала произошло землетрясение, его магнитуда составила 3,9. О сейсмособытии информирует ТАСС со ссылкой на директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елену Кобелеву.
Землетрясение зафиксировано в 10.02 по местному времени, что соответствует 05.02 по московскому времени.
«Сейсмособытие произошло в акватории озера Байкал, эпицентр примерно между островом Ольхон и заливом Провал. Магнитуда составила 3,9», — сказала Кобелева.
Толчки были ощутимы в Бурятии, в частности, в Улан-Удэ. В соцсетях жители города делятся впечатлениями, сообщая, что «минуту дом ходил ходуном» или «кровать качалась как на волнах».
Накануне землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Аляски.
