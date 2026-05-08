Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В акватории Байкала произошло землетрясение, его ощутили жители Бурятии

Жители Бурятии делятся в социальных сетях впечатлениями от землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

В акватории Байкала произошло землетрясение, его магнитуда составила 3,9. О сейсмособытии информирует ТАСС со ссылкой на директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елену Кобелеву.

Землетрясение зафиксировано в 10.02 по местному времени, что соответствует 05.02 по московскому времени.

«Сейсмособытие произошло в акватории озера Байкал, эпицентр примерно между островом Ольхон и заливом Провал. Магнитуда составила 3,9», — сказала Кобелева.

Толчки были ощутимы в Бурятии, в частности, в Улан-Удэ. В соцсетях жители города делятся впечатлениями, сообщая, что «минуту дом ходил ходуном» или «кровать качалась как на волнах».

Накануне землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Аляски.

Ранее сейсмолог Любушин оценил возможность мощных землетрясений на юге России.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше