Диктор парада Победы Сунцов: в голосе обязана быть уверенность

— Как профессия диктора пришла в вашу жизнь: была ли это мечта с детства, или просто стечение обстоятельств?
— Мечтой это не было, но я занимался пением, и у меня есть постановка академического вокала. Однажды звукорежиссер парада Победы Николай Орса проводил открытое занятие для студентов, и тогда он попросил меня озвучить начало парада, чтобы показать, как работает звукорежиссер.
Я озвучил вступление по аналогии, как это во время эфиров делал Евгений Хорошевцев (диктор парада Победы до 2021 года — прим. ТАСС), и после этого Николай подошел ко мне и спросил: «А вы не хотели бы озвучивать парад?» Я говорю: «Конечно, хочу». «Хорошо, я вас познакомлю с Евгением Александровичем [Хорошевцевым], диктором парада Победы». С этого дня начался мой путь как диктора, и это стало моей профессией.
— Как прошло ваше знакомство с Евгением Александровичем?
— Это было незабываемо. Нас представили друг другу, он начал интересоваться мной, спросил о возрасте и желании стать диктором, а потом предложил мне прочитать отрывок художественного произведения. Насколько помню, тогда я весь трясся, а когда закончил прочтение, он повернулся к Коле и сказал: «К микрофону его не пускать. Он не знает, о чем он говорит». Я тогда очень расстроился, но Николай сказал, что мы потренируемся и к параду еще раз попробуем представить меня.
Когда началась запись подготовки к параду 2019 года, я приехал на студию, Орса настраивал оборудование, и я решил зачитать вступление: «Внимание! Говорит и показывает Москва!» В этот момент Хорошевцев услышал голос и прибежал к нам со словами: «Кто это там читает?» Увидев меня, он удивился и сказал: «Значит так, садись рядом со мной и слушай, как я это все делаю». Только потом я узнал, что он повторил со мной историю своей судьбы — Юрий Борисович Левитан во время знакомства сказал Евгению Александровичу те же самые слова, а потом они начали работать вместе — случайности не случайны.
— Расскажите про вашу дружбу с Евгением Александровичем. Каким человеком вы его запомнили?
— Очень веселым. Он был хулиганом, но при этом добрым оптимистом. Мы с ним проводили очень много времени вместе, он уделял мне много внимания и в профессиональном плане. Иногда очень злился от того, как я читаю текст, говорил: «Нет, не так. Послушай, как я это делаю!» Я слушал, слово в слово повторял, а он снова ругался. Учиться всегда было ужасно тяжело, но мне его очень не хватает. Евгений Александрович был очень твердым в профессиональном плане, не терпел дилетантства и легкомыслия в работе — он был профессионалом с большой буквы.
—Существуют ли формальные или негласные требования к тону, громкости, скорости речи?
— В голосе диктора парада обязана быть уверенность, которую он должен транслировать слушателю. Это спокойствие, сила и мощь нашей Родины — так звучит голос парада Победы. Не ярко, не театрально, но так, чтобы у слушателя складывалось впечатление о торжественности момента, о силе и могуществе нашей Родины. Такая уверенность есть у каждого внутри, но ответить на вопрос, как ее найти в себе, каждый должен самостоятельно. Также надо работать над собой, интонацией и голосом, но все начинается с уверенности.
— Вам нередко приходится зачитывать имена зарубежных гостей, в том числе непривычные для русского уха. Насколько сложно произносить их, как запрашиваете ударения?
— Естественно, ударения всегда показываются заранее, в сложных фамилиях зарубежных гостей, как правило, представители их страны разъясняют, как правильно прочитать, я консультируюсь у них. Из секретов прочтения сложной фамилии совет такой: нужно разделить ее на несколько частей, две или три, и тогда читаться будет достаточно легко.
— Правда ли, что дикторы из регионов, где существуют акценты, до сих пор вынуждены переучиваться, если хотят работать на федеральном уровне?
— Это профессиональная задача каждого уважающего себя диктора. Он должен показывать не только свои профессиональные навыки в чтении, голосоведении, но также и в чистоте русского языка. Как известно, эталоном произношения считается московский говор, и в Советском Союзе к этому относились очень внимательно и строго: дикторы обязаны были быть эталонами русского языка, коим был Хорошевцев. Это культура.
— Не боялись ли вы допускать ошибки в прямом эфире?
— Каждый человек этого боится, все мы люди, но я старался работать над тем, чтобы их минимизировать и не допускать. Здесь важно личное отношение к этому — мир не рухнет, ничего не изменится. Для себя делаются выводы, проводится работа над собой и своими ошибками, и уже в следующий раз с учетом исправлений продолжается дальнейшая работа, несмотря ни на что.
— В повседневной жизни узнают ли вас люди по голосу?
— Нет, по голосу не узнают. Хотя иногда, когда я звоню, люди думают, что это автоответчик.
—Сейчас развиваются технологии искусственного интеллекта (ИИ). Может ли нейросеть в будущем заменить голос диктора и его профессию в целом?
— Я искренне надеюсь, что этого не произойдет. Во всяком случае, искусственный интеллект не может воссоздать эмоции, а человек на подсознательном уровне их чувствует. Возвращаясь к тому, что я говорил, — диктор должен транслировать уверенность, спокойствие и силу, нейросеть пока этого делать не умеет. По этой причине мы, дикторы, еще остаемся с работой. Сейчас ИИ потихоньку учится ставить правильные ударения в словах, но мне бы не хотелось, чтобы он заменил человека, это мнение общества.