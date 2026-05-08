Михаил Котюков навестил бойцов СВО в красноярском госпитале и поздравил с Днем Победы

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил военнослужащих, которые проходят лечение в военном госпитале Минобороны России в Красноярске. Для пациентов устроили праздничный концерт.

Сейчас в медучреждении находятся 195 бойцов из разных регионов страны — от Дальнего Востока до Калининграда. Глава края поблагодарил их за службу от имени всех жителей Красноярского края и пожелал скорейшего выздоровления. Каждой палате передали продуктовые наборы.

Михаил Котюков отметил, что в этом году бойцы встречают праздник на берегах Енисея — в регионе, который в военные годы был надежным тылом. Он напомнил, что здесь работали оборонные предприятия, красноярцы собирали помощь для фронта, а в госпиталях лечили раненых со всей страны. Из края на фронт ушли 455 тысяч человек.

«Решая задачи специальной военной операции, вы достойно продолжаете дело дедов и прадедов. Сейчас ваше главное сражение — за собственное здоровье. Желаю каждому скорейшего выздоровления, бодрости и оптимизма», — обратился губернатор к бойцам.

Отдельные слова благодарности Котюков выразил врачам, медсестрам и всему персоналу госпиталя — за профессионализм и внимание к каждому пациенту.

