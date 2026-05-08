Ледоход достиг пределов Николаевска-на-Амуре

Спустя несколько дней Амур полностью очистится ото льда.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Николаевске-на-Амуре сегодня, 8 мая начался ледоход. Это случилось рано утром в 5:30. Так что спустя несколько дней Амур полностью освободится ото льда, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Нынешние сроки обычные для вскрытия льда у Николаевска, а вот в прошлом году ледоход прошел раньше обычного — 30 апреля.

Природа каждый год преподносит нам сюрпризы. Явно сказываются изменения климата — потепление.

Так, ледоход на участке у Комсомольска-на-Амуре начался 21 апреля. Как отмечают гидрологи хабаровского Гидрометцентра, здесь он начался раньше средних многолетних сроков — на целых 9 дней.

Синоптики в этом году оказались правы в своих прогнозах о гидрологии Амура и относительно Хабаровска. Ледоход на Амуре у краевой столицы тоже начался раньше обычного, 12 апреля.

Но в истории метеорологических наблюдений зафиксированы и более ранние даты вскрытия реки. Например, несколько лет назад Амур у Хабаровска начал освобождаться ото льда 7 апреля.