Ледоход достиг пределов Николаевска-на-Амуре

В Николаевске-на-Амуре сегодня, 8 мая начался ледоход. Это случилось рано утром в 5:30. Так что спустя несколько дней Амур полностью освободится ото льда, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Нынешние сроки обычные для вскрытия льда у Николаевска, а вот в прошлом году ледоход прошел раньше обычного — 30 апреля.
Природа каждый год преподносит нам сюрпризы. Явно сказываются изменения климата — потепление.
Так, ледоход на участке у Комсомольска-на-Амуре начался 21 апреля. Как отмечают гидрологи хабаровского Гидрометцентра, здесь он начался раньше средних многолетних сроков — на целых 9 дней.
Синоптики в этом году оказались правы в своих прогнозах о гидрологии Амура и относительно Хабаровска. Ледоход на Амуре у краевой столицы тоже начался раньше обычного, 12 апреля.
Но в истории метеорологических наблюдений зафиксированы и более ранние даты вскрытия реки. Например, несколько лет назад Амур у Хабаровска начал освобождаться ото льда 7 апреля.