В Башкирии учредили новую медаль «От благодарного народа Башкортостана». Первое вручение состоялось 7 мая на Советской площади в Уфе.
Медаль утверждена указом от 6 апреля 2026 года. Ею награждают за добровольческую и волонтерскую деятельность, содействие в сборе и доставке гуманитарных грузов, а также за непосредственное выполнение задач в зоне СВО.
Первыми обладателями стали представители органов госвласти, сферы строительства и ЖКХ, медицинские и социальные работники, военнослужащие, руководители предприятий и организаций. Всего медали удостоены 45 человек.
Хабиров заявил, что вся республика вносит вклад в поддержку фронта. На сегодняшний день собрали и отправили бойцам 177 гуманитарных конвоев общим весом более 21 тысячи тонн, передали 2 тысячи автомобилей и свыше 12 тысяч беспилотников.