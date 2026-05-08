В Красноярске пройдут бесплатный Зелёный Марафон и всероссийская экоакция «Выбираю чистый воздух»

«Зелёный Марафон — знаковое мероприятие для красноярцев. Это не только спортивные забеги на разные дистанции, но множество праздничных локаций, экологические и благотворительные активности, возможность выиграть ценные призы на викторинах. Для моей семьи и многих горожан — это настоящий праздник, возможность всем вместе встретить лето, полезно и интересно провести время. В этом году мы расширили количество дистанций, одновременно состоятся забеги в поддержку Всероссийской экологической акции “Выбираю чистый воздух”, — рассказал Александр Нуйкин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка.