От +11 до +26, дождь, гроза и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 8 мая

Согласно прогнозу, 8 мая в донской столице будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня и вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза. В остальное время осадков не предвидится. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость в 6 — 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на 9 мая также будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Западный и северо-западный ветер задует со скоростью до 7 — 12 м/с, при грозе он будет срываться до 15 м/с.