В ЕАО задержали нетрезвых и бесправных мотоциклистов

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что право на управление мототранспортом возникает с 16 лет и только при наличии удостоверения категории «M» или подкатегории «A1». Также ведомство обращает внимание на особый статус питбайков: эти транспортные средства не предназначены для дорог общего пользования, и их использование на таких дорогах без прав влечёт ответственность.