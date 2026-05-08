В ЕАО задержали нетрезвых и бесправных мотоциклистов

Госавтоинспекция Еврейской автономной области усилила контроль на дорогах в связи с началом мотосезона. За прошедшую неделю инспекторы проверили более 20 единиц мототранспорта и выявили ряд нарушений, сообщает полиция ЕАО. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
По итогам рейдов задержаны три водителя мототранспорта: все они управляли техникой либо в состоянии опьянения, либо без права на управление. Кроме того, два водителя привлечены к ответственности за отсутствие мотошлема во время движения.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что право на управление мототранспортом возникает с 16 лет и только при наличии удостоверения категории «M» или подкатегории «A1». Также ведомство обращает внимание на особый статус питбайков: эти транспортные средства не предназначены для дорог общего пользования, и их использование на таких дорогах без прав влечёт ответственность.
В ближайшее время Госавтоинспекция проведёт дополнительные профилактические мероприятия, направленные на снижение числа нарушений среди мотоциклистов.
