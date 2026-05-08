Народные приметы на 9 мая: чего нельзя делать в день Глафиры Горошницы?

9 мая православные вспоминают мученицу Глафиру Амасийскую, наши предки прозвали ее Горошницей — на Руси в этот день крестьяне начинали сажать горох. С этой датой в старину было связано немало примет и обычаев. Известны были и строгие запреты: тем, кто рискнет их нарушить, мудрецы далекого прошлого сулили болезни, измены и разорение. Сегодня мы вспомним правила, существовавшие в давние времена, и расскажем, как вести себя 9 мая, чтобы не навлечь на себя беду.
Народные приметы на 9 мая: что нельзя делать.
Одним из главных запретов этой даты у наших пращуров считался раздельный сон супругов. Если муж и жена по какой-то причине улягутся по отдельности или пойдут спать в разное время, им будет суждено расстаться.
Запрещалось подрезать волосы и стричь ногти. Наши предки верили, что так можно жизнь свою укоротить.
Не разрешалось носить черные вещи. Этот цвет может привлечь в дом беду.
Если верите в приметы, 9 мая ни в коем случае не обедайте в одиночестве. На Руси бытовало мнение, что из-за этого могут начаться проблемы с пищеварением.
Нельзя ломать ветви деревьев. Якобы это станет причиной череды неудач.
Не плюйте в реки и озера — так можно разозлить Водяного и русалок. Они обязательно отомстят, считали люди в старину.
Тем, кто планирует отъезд из дома, запрещалось прощаться с родными на лестнице или пороге. Наши пращуры не сомневались: из-за этого в пути может произойти беда — встреча с разбойниками или лесными хищниками.
Не следует охотиться на птиц и разорять их гнезда. В противном случае, в жизни начнется черная полоса.
День Глафиры Горошницы категорически не подходит для свиданий, сватовства или свадеб. Мудрецы на Руси обещали тем, кто ослушается, неверность второй половинки и много слез.
Народные приметы на 9 мая: что можно делать.
В старину 9 мая было принято сажать горох. Считалось, что если пропустить этот день, то на хороший урожай можно даже не рассчитывать. Также с этой даты в давние времена стартовали посадки картофеля.
На Глафиру Горошницу можно трудиться в огороде, наводить порядок в доме, стирать и готовить. На стол обязательно нужно подать блюда из гороха, например, суп или пюре. Наши предки верили, что этот продукт подарит им здоровье на год вперед.
День подходит для общения с родными и друзьями, прогулок и отдыха. Дела лучше закончить до обеда, чтобы вторую половину 9 мая посвятить восстановлению сил. Люди на Руси для этого топили баню. По традиции в парную они брали с собой веники — березовые или дубовые.
В ночь на 9 мая можно увидеть сон-подсказку. Он поможет выяснить, чего остерегаться в течение месяца. Важно запомнить детали ночного видения, но рассказывать о них кому-либо лучше не стоит. Во всяком случае, так говорили наши пращуры.
В этот день можно наладить отношения с человеком, с которым в прошлом вас развела судьба. Если у вас возникали конфликты или даже случилась драка, 9 мая есть шанс забыть все дурное и начать дружбу с чистого листа.
Также на Глафиру Горошницу проще обычного расстаться с какой-то вредной привычкой, верили наши предки.
Народные приметы о погоде на 9 мая.
Сухая погода и сильный ветер на Глафиру Горошницу в давние времена считались предвестниками потепления.
Если на улице пасмурно и дождливо, через три дня резко похолодает.
Утренние заморозки 9 мая предупреждают о том, что лето окажется холодным. Зерна и овощей будет мало.
Туман в этот день — добрый знак. Погода улучшится.
Хорошей приметой в старину считалось громкое пение птиц. Таким образом пернатые «говорят» людям, что ближайшая неделя будет погожей.
Именинники 9 мая.
В этот день именины отмечают Василий, Георгий, Нестор, Степан и Феофил. Также нужно поздравить Глафиру.