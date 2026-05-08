Народные приметы на 9 мая: чего нельзя делать в день Глафиры Горошницы?

9 мая православные вспоминают мученицу Глафиру Амасийскую, наши предки прозвали ее Горошницей — на Руси в этот день крестьяне начинали сажать горох. С этой датой в старину было связано немало примет и обычаев. Известны были и строгие запреты: тем, кто рискнет их нарушить, мудрецы далекого прошлого сулили болезни, измены и разорение. Сегодня мы вспомним правила, существовавшие в давние времена, и расскажем, как вести себя 9 мая, чтобы не навлечь на себя беду.