Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликовано видео грандиозного «Света Великой Победы»

Грандиозный «Свет Великой Победы» показали волгоградцам на Мамаевом кургане. Сливающиеся воедино изображение и.

Грандиозный «Свет Великой Победы» показали волгоградцам на Мамаевом кургане. Сливающиеся воедино изображение и живой звук рояля создали трогательную и щемящую душу программу, от которой по коже невольно бежали мурашки. Как проходила масштабная акция, смотрите в видеосюжете ИА «Высота 102».

Тысячи фотографий навсегда молодых солдат бесконечной «лентой», создающей общую историю войны, тянутся по подпорным стенам. Фигура «Родины-матери» в этот момент окрашивается в тревожные оттенки, переживая самые тяжелые эпизоды Великой Отечественной. На полную мощность работают все предприятия, страна живет одной на всех мыслью и мечтой, и после тяжелейших эпизодов дым рассеивается, а большое прошлое уходит в настоящее. В финале программы авторы инсталляций по традиции заливают грандиозную скульптуру золотом, подчеркивая каждую ее деталь.

В этом году нового звучания уже традиционной акции придала живая музыка. На установленном у озера слез рояле нестареющие мелодии о войне играла Александра Пахмутова. И в этом симбиозе звука и света рождалось то, что действительно трогало за душу.

Праздничный «Свет Великой Победы» волгоградцам покажут несколько дней подряд.

Сегодня, 8 мая, показы запланированы на 20:30, 21:30, 22:30, 23:30.

В День Победы «Родину-мать» осветят праздничным лучами в 20:30, 21:30, 22:30. Программа в 21:30 завершится фейерверком.

Напомним, что в этом году организаторы акции усилили меры безопасности. Так, зайти на Мамаев курган волгоградцы смогут лишь со стороны проспекта Ленина. Выйти можно будет как на проспекте, так и на улице Рокоссовского.

Также полиция может ограничивать пропуск зрителей в зависимости от заполняемости мемориала. На время праздничных мероприятий скорректируют и работу общественного транспорта. 8 и 9 мая пассажиров не будут высаживать на площадках у Мамаева кургана на 1-й и 2-й Продольных.

Фото и видео Алексея Костякова.