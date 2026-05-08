Детскую железную дорогу в Хабаровске освободят от налогов до 2028 года

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края в первом чтении одобрили законопроект, который обнуляет налоговые ставки для Дальневосточной детской железной дороги. Льгота будет действовать до 2028 года, и это не просто красивый жест в адрес юных железнодорожников, а продуманный шаг по поддержке уникального образовательного центра, где сегодня занимаются 460 школьников разных возрастов.
Детская железная дорога в Хабаровске — это не аттракцион, а полноценное предприятие в миниатюре, со своими станциями, вокзалами, поездами и всей необходимой технической начинкой. Здесь дети и подростки на практике осваивают азы профессий, о которых многие их сверстники только читают в учебниках: машинисты, диспетчеры, связисты. Фактически это еще и мощный профориентационный хаб для инженерно-технических специальностей, где первый серьезный опыт получают те, кто, возможно, через несколько лет будет водить настоящие составы.
У налоговой льготы есть четкое целевое назначение. Все сэкономленные средства организация, которой принадлежит дорога, обязана потратить на ее содержание и обновление материально-технической базы. Проще говоря, деньги пойдут не в абстрактный бюджет, а на рельсы, вагоны, учебное оборудование и все то, что делает обучение детей по-настоящему интересным и современным.
Депутаты поддержали поправку единогласно. По их мнению, налоговое послабление — это важный шаг в развитии системы дополнительного образования и подготовке будущих кадров для железнодорожной отрасли региона. И если все пойдет по плану, то к следующему году юные хабаровчане будут осваивать профессию машиниста на обновленной базе и с перспективой, которая не ограничивается школьным аттестатом.