Детскую железную дорогу в Хабаровске освободят от налогов до 2028 года

Детская железная дорога в Хабаровске — это не аттракцион, а полноценное предприятие в миниатюре, со своими станциями, вокзалами, поездами и всей необходимой технической начинкой. Здесь дети и подростки на практике осваивают азы профессий, о которых многие их сверстники только читают в учебниках: машинисты, диспетчеры, связисты. Фактически это еще и мощный профориентационный хаб для инженерно-технических специальностей, где первый серьезный опыт получают те, кто, возможно, через несколько лет будет водить настоящие составы.