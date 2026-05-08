День поминовения усопших воинов 9 мая: история, традиции и почему это не родительская суббота

Поминовение усопших воинов 9 мая — это родительская суббота? Нет, это отдельный день церковного поминовения, установленный специально для павших защитников Отечества. Родительские субботы посвящены вселенскому поминовению всех усопших православных христиан. Чем отличается поминовение 9 мая от Троицкой родительской субботы? Троицкая суббота — день поминовения всех почивших без исключения, а 9 мая молятся конкретно о воинах, павших за веру и Отечество. Кроме того, Троицкая суббота имеет переходящую дату, а 9 мая — фиксированную. Можно ли поминать 9 мая некрещёных воинов? Церковь молится о воинах, пожертвовавших жизнью за Родину, независимо от вероисповедания. Однако в записках об упокоении указываются только имена крещёных православных христиан. В каких храмах проходят поминальные службы 9 мая 2026? Поминальные службы проходят во всех действующих православных храмах России. Уточнить время начала богослужения можно на сайте епархии вашего региона или по телефону церковной лавки. Нужно ли специально заказывать панихиду 9 мая? Заупокойная лития о павших воинах служится во всех храмах 9 мая по окончании литургии. Для участия в общей службе ничего заказывать не нужно — достаточно прийти в храм. Как совместить радость Дня Победы и скорбь поминовения? Церковь не разделяет эти чувства — поминовение усопших воинов и есть часть празднования Победы. Это дань уважения тем, кто завоевал свободу ценой собственной жизни.