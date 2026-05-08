"Каролина" обыграла "Филадельфию" в матче плей-офф НХЛ. У Свечникова гол

В состав «Каролины» вернулся защитник Александр Никишин, который получил повреждение во втором периоде четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Оттавы» (4:2) после того, как попал под силовой прием защитника Тайлера Клевена. Игра прошла 25 апреля. Россиянин поднялся со льда, но смог покинуть площадку только с помощью партнеров. Позднее 24-летнему защитнику диагностировали сотрясение мозга.