"Каролина" обыграла "Филадельфию" в матче плей-офф НХЛ. У Свечникова гол

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. «Каролина» в гостях со счетом 4:1 обыграла «Филадельфию» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джордан Стаал (18-я минута), Джейлен Чатфилд (36), Андрей Свечников (44), Николай Элерс (48). У «Филадельфии» отличился Тревор Зеграс (23). Свечников забросил первую шайбу в текущем плей-офф. Также в матче с «Филадельфией» российский нападающий отметился голевой передачей. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями.
В состав «Каролины» вернулся защитник Александр Никишин, который получил повреждение во втором периоде четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Оттавы» (4:2) после того, как попал под силовой прием защитника Тайлера Клевена. Игра прошла 25 апреля. Россиянин поднялся со льда, но смог покинуть площадку только с помощью партнеров. Позднее 24-летнему защитнику диагностировали сотрясение мозга.
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Каролины». Четвертая игра пройдет на домашней арене «Филадельфии» в ночь на 10 мая по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» стала победителем Столичного дивизиона, «Филадельфия» заняла третье место. В первом раунде плей-офф «Каролина» обыграла «Оттаву» (4−0), «Филадельфия» была сильнее «Питтсбурга» (4−2).
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли была «Флорида», которая не смогла выйти в плей-офф в нынешнем сезоне.