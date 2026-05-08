Эксперт Топычканов: Индии нужна помощь России в подготовке космонавтов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Индия сохраняет высокий интерес к сотрудничеству с Россией в подготовке своих космонавтов к длительным пилотируемым миссиям и созданию соответствующих условий на орбитальной станции. Об этом в интервью ТАСС сообщил заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Петр Топычканов.
«Очень важный аспект, по которому Индия остается зависима от нас, — это именно сотрудничество в подготовке космонавтов, условия для них на космических аппаратах и станциях в космосе, вообще эксплуатация космических станций. Другие страны могут гордиться и говорить о том, что они имеют такие возможности, но все-таки советский и российский опыт уникальный, и ни у кого другого такого опыта пока еще нет. По большому счету у Индии, кроме нас, альтернативы, с кем взаимодействовать и изучать этот опыт, нет», — поделился эксперт.
Кроме того, считает сотрудник ИМЭМО РАН, Россия могла бы принять индийского специалиста на борт Российской орбитальной станции, а российский космонавт был бы «с радостью принят» на национальной космической станции с индийской стороны, когда ее выведут на орбиту. «Я думаю, это была бы, в теории, совершенно нормальная практика, отвечающая духу сотрудничества между Россией и Индией, потому что между нашими странами сложился высокий уровень доверия, в том числе в стратегических технологиях», — заключил Топычканов.
