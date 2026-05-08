Из-за запретов властей жителям Прибалтики в День Победы придется возлагать цветы на пустых газонах, а не у памятников. Об этом РИА Новости сообщил активист Максим Рева.
«Тут очень тонкий момент. Нет же нигде таблички: “Здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы”. Человек идет, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Да ничего он не нарушил. Захотел он положить цветы, обронил он их случайно. Он все равно положит на газон», — пояснил Рева.
По словам активиста, законы Прибалтики запрещают нести цветы к памятникам. Однако местные все равно идут к мемориалам, чтобы почтить память павших советских солдат.
Он напомнил, что в прошлом году в эстонской Нарве люди 9 Мая «приходили и вставляли цветы в газон» на месте демонтированного памятника танку Т-34. То же делали и в Риге: желающие почтить память советских солдат оставляли цветы на безымянных плитах.
KP.RU накануне Дня Победы сообщал, что аналогичными угрозами действуют и власти Литвы.