Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как жителям Прибалтики придется отметить День Победы на фоне запретов

Активист Рева: Жители Прибалтики будут возлагать цветы 9 Мая на пустых газонах.

Источник: Комсомольская правда

Из-за запретов властей жителям Прибалтики в День Победы придется возлагать цветы на пустых газонах, а не у памятников. Об этом РИА Новости сообщил активист Максим Рева.

«Тут очень тонкий момент. Нет же нигде таблички: “Здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы”. Человек идет, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Да ничего он не нарушил. Захотел он положить цветы, обронил он их случайно. Он все равно положит на газон», — пояснил Рева.

По словам активиста, законы Прибалтики запрещают нести цветы к памятникам. Однако местные все равно идут к мемориалам, чтобы почтить память павших советских солдат.

Он напомнил, что в прошлом году в эстонской Нарве люди 9 Мая «приходили и вставляли цветы в газон» на месте демонтированного памятника танку Т-34. То же делали и в Риге: желающие почтить память советских солдат оставляли цветы на безымянных плитах.

KP.RU накануне Дня Победы сообщал, что аналогичными угрозами действуют и власти Литвы.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше