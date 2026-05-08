ABC: в США считают риск для населения низким после вспышки хантавируса

Органы здравоохранения внимательно следят за ситуацией, сообщил телеканал.

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Центры по контролю и профилактике заболеваний Минздрава США (CDC) присвоили вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius самый низкий — третий уровень экстренного реагирования. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Как отмечается, это значит, что органы здравоохранения внимательно следят за ситуацией, но считают, что риск для общественности остается низким. Американские эпидемиологи, ученые и врачи могут быть временно переведены со своих обычных направлений работы и привлечены к реагированию на вспышку вируса, указал телеканал.

Три недели назад лайнер MV Hondius вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился на Канарские острова. На его борту находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане.

Хантавирусы — семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях поражению подвергаются легкие заразившихся, у них развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.

