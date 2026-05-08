Житель Владивостока обвинён в незаконном обороте трепанга на 5,8 млн руб

Жителя Владивостока обвиняют в незаконном обороте дальневосточного трепанга на сумму более 5,8 млн рублей, уголовное дело уже передали в суд. По данным полиции Приморского края, речь идёт о 70‑летнем мужчине, который, по версии следствия, скупал и хранил деликатес для перепродажи. Об этом сообщила пресс‑служба УМВД России по Приморскому краю.
Следователи установили, что пенсионер приобрёл у неустановленных лиц партию дальневосточного трепанга Apostichopus japonicus в варено‑солёном и варено‑мороженом виде. Эта продукция не была промаркирована, у неё не оказалось ветеринарных сопроводительных документов и бумаг, которые подтверждают качество и безопасность товара. Часть трепанга мужчина переработал, чтобы дольше хранить его и в дальнейшем продать.
Противоправную схему пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. При осмотре они изъяли 121,78 кг трепанга. Эксперт оценил среднерыночную стоимость изъятой партии в 5 млн 805 тыс. рублей, что, как подчёркивают в полиции, относится к особо крупному размеру.
В УМВД пояснили, что действия жителя Владивостока квалифицировали по пункту «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ — как незаконное приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной продукции в особо крупном размере. Расследование вёл следственный отдел МО МВД России «Спасский», там собрали доказательства, после чего обвинительное заключение утвердили и материалы направили в суд для рассмотрения по существу.