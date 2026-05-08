В Красноярске 9 Мая запустят шаттлы от остановки «Спортзал» через мост 777

9 мая 2026 в краевой столице запустят дополнительные бесплатные шаттлы на главную площадку празднования Великой Победы на пр. Красноярский рабочий.
По информации мэра Сергея Верещагина, автобусы будут ходить от конечной остановки «Спортзал» через мост 777 — параллельно с шаттлами, маршрут которых пролегает через Октябрьский мост.
«На дополнительную линию выйдут 10 единиц транспорта. Они подвезут гостей к месту торжественного шествия со стороны КрасТЭЦ. Здесь можно будет пройти периметр безопасности. Это позволит разгрузить пункты досмотра со стороны Чайковского и сократить там очереди», — написал Сергей Верещагин в своём Telegram-канале, призывая граждан пользоваться рейсовым общественным транспортом в День Победы.