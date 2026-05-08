Роботов для лечения особенных детей разработали в Казахстане: эксклюзив

Заголовок
Казахстанские роботы для реабилитации: социальные роботы для детей и зарегистрированный экзоскелет для ходьбы.
Краткое введение
В Назарбаев Университете создают и тестируют медицинские роботизированные решения: социальные роботы для детей с ДЦП и аутизмом, а также отечественный роботизированный экзоскелет для восстановления ходьбы, который впервые зарегистрирован в Казахстане как медицинское оборудование. Об исследовании и разработках рассказал ассистент‑профессор Айбек Ниеткалиев.
## Центр компетенции по медицинской робототехнике
Команда NU работает в нескольких направлениях:
— роботизированные экзоскелеты;
— хирургические роботы;
— применение искусственного интеллекта в медицине;
— социальные роботы для детской реабилитации.
### Цели центра
— разработка, моделирование и внедрение роботизированных устройств;
— объединение движенческой и коммуникативной реабилитации;
— подготовка студентов и публикации научных результатов.
## Социальные роботы для детей с ДЦП и аутизмом
— Назначение: не заменить специалиста, а помочь ребёнку вступать в контакт и улучшить коммуникационные, когнитивные и речевые навыки.
— Пример устройства: QT‑робот — небольшой социальный робот, который ведёт диалог, реагирует на реплики, поддерживает контекст беседы и даёт обратную связь.
— Внутренние возможности:
— большая языковая модель для естественного диалога и использования загруженных документов (клинические рекомендации, терапевтические протоколы
— камера и распознавание лиц для адаптации и персонализации взаимодействия;
— сохранение истории общения с конкретным пользователем.
— Клинические испытания: около 100 детей уже протестировали робота в рамках исследований.
— Работа ведётся в сотрудничестве с центром детской реабилитации в Астане; акцент — на детях с ДЦП и связывании речевых/когнитивных изменений с двигательными навыками.
## Экзоскелет для восстановления ходьбы
— Главное достижение: казахстанский экзоскелет впервые зарегистрирован как медицинское оборудование.
— Процесс регистрации: сложный — требовал доработок, международной оценки и оптимизации; после серий внешних проверок устройство получило регистрацию и стало доступно для внедрения в реабилитационных клиниках.
— Преимущества локальной разработки:
— снижение затрат по сравнению с импортными аналогами (без расходов на доставку, таможню);
— потенциально более широкая доступность в отечественных реабилитационных центрах.
— Коммерциализация: стоимость будет определена по результатам маркетингового исследования.
— Аудитория: предназначен как для детей (ДЦП), так и для взрослых пациентов (реабилитация после инсульта).
## Ассортимент устройств и стадия разработки
— Научно‑исследовательские прототипы: экзоскелеты для плеча, локтя, колена, голеностопа, модульные решения и акселераторы для отдельных суставов.
— До этапа коммерциализации дошла одна ключевая разработка — экзоскелет для ходьбы; остальные остаются в исследовательской фазе.
— На создание и регистрацию экзоскелета ушло более 2−3 лет.
## Практическая значимость и доступность
— В Казахстане менее 100 реабилитационных клиник; зарубежные экзоскелеты закуплены ограниченно (примерно 5−6 устройств).
— Роботы призваны ассистировать врачам, повышать доступность реабилитации и уменьшать нагрузку на специалистов:
— позволяют повторять упражнения много раз;
— системно мониторят прогресс и собирают данные с датчиков;
— один реабилитолог при поддержке робота может работать с большим числом пациентов.
— Команда также разрабатывает более дешёвые альтернативы — мобильные приложения с интерактивными сценариями для использования вне клиник.
## Команда и биография ведущего исследователя
— Руководитель направления — ассистент‑профессор Айбек Ниеткалиев:
— образование в аэрокосмической инженерии (Texas A&M University по программе «Болашак»);
— магистратура по механике в NU;
— PhD в Австралии по теме роботизированного экзоскелета для плечевого сустава;
— вернулся в Казахстан, прошёл путь от постдока до ассистент‑профессора.
— Партнёрские специалисты: доктор Прашант Джамвал и исследовательская команда NU.
## Научные и организационные вызовы
— Недостаток экспертных лабораторий в Казахстане для оценки по международным стандартам;
— длительный и ресурсоёмкий путь до регистрации и коммерциализации;
— ограниченное число реабилитационных центров и специалистов в стране.
## Планы на будущее
— разработка новых экзоскелетов и хирургических роботов;
— применение ИИ для анализа медицинских снимков и биомеханики движения;
— интеграция двигательной и коммуникативной реабилитации для комплексного эффекта.
Заключение
Разработки NU — пример интеграции робототехники и ИИ в медицину: от социальных роботов, помогающих детям вступать в контакт, до зарегистрированного экзоскелета, который может расширить возможности реабилитации в Казахстане, особенно при ограниченном количестве специалистов и клиник.