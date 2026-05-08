Роботов для лечения особенных детей разработали в Казахстане: эксклюзив

## Социальные роботы для детей с ДЦП и аутизмом

— Назначение: не заменить специалиста, а помочь ребёнку вступать в контакт и улучшить коммуникационные, когнитивные и речевые навыки.

— Пример устройства: QT‑робот — небольшой социальный робот, который ведёт диалог, реагирует на реплики, поддерживает контекст беседы и даёт обратную связь.

— Внутренние возможности:

— большая языковая модель для естественного диалога и использования загруженных документов (клинические рекомендации, терапевтические протоколы и т. п. );

— камера и распознавание лиц для адаптации и персонализации взаимодействия;

— сохранение истории общения с конкретным пользователем.

— Клинические испытания: около 100 детей уже протестировали робота в рамках исследований.

— Работа ведётся в сотрудничестве с центром детской реабилитации в Астане; акцент — на детях с ДЦП и связывании речевых/когнитивных изменений с двигательными навыками.