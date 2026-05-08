Белорусский силач Вячеслав Хоронеко сказал, от какого слова происходит выброс дофамина — гормона удовольствия

Белорусский силач Вячеслав Хоронеко сказал агентству «Минск-Новости», от какого слова происходит выброс дофамина — гормона удовольствия.
Говоря о том, как держать мозговую активность в тонусе, спортсмен посоветовал читать побольше книг. Это улучшает мыслительные процессы, позитивно влияет на память, не говоря о расширении словарного запаса и кругозора. А еще чтение снижает уровень стресса.
«Не меньше пользы и от решения кроссвордов и головоломок, — добавил рекордсмен-гиревик. — Интеллектуальная работы снижает риск развития деменции. Даже ученые отмечают, что разгадывание кроссвордов способно “омолодить” мозг на 8−10 лет. А еще каждое угаданное слово вызывает выброс “гормона удовольствия” — дофамина».
Рядом с названным в списке полезностей для мозга стоят физическая активность, изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах, рисование, шахматы, шашки и игры-настолки, а еще вязание, фотография и просто общение с приятными людьми.
