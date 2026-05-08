На Военном шоссе во Владивостоке на сутки частично закроют переезд

Водителям приморской столицы следует заранее планировать поездки на среду, 13 мая.
Железнодорожники проведут плановый ремонт переезда, расположенного на остановочном пункте «Военное шоссе» (улица Военное шоссе, 37).
Проезд машин не будет полностью перекрыт, однако водителям придётся столкнуться с неудобствами. Движение ограничат на один день — 13 мая.
С 9:00 до 17:00 проезд будет затруднён. Специалистам потребуется время, чтобы привести переезд в порядок.
«Дальневосточная железная дорога просит водителей учесть данную информацию при планировании поездок и воспользоваться альтернативным маршрутом», — говорится в сообщении ДВЖД.