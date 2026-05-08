Особый противопожарный режим начал действовать в Красноярске

Сегодня, 8 мая, в Красноярском городском округе начал действовать особый противопожарный режим. Штрафы за нарушения увеличены. Особый противопожарный режим вводится до 31 мая для снижения числа ландшафтных пожаров. На всей территории городского округа запрещено разведение открытого огня, сжигание травы и мусора. Собственники в садовых товариществах обязаны убрать сухую растительность и мусор на своих участках. Если на неубранной территории начнется пожар, владельцу, как и виновнику, придется заплатить штраф в увеличенном размере: для граждан — 10−20 тыс. рублей; для должностных лиц — 30−60 тыс.; для предпринимателей — 60−80 тыс.; для юрлиц — 400−800 тыс. Городские службы продолжат профилактические работы: обновление минерализованных полос, очистку территорий и дорог. Будут организованы дежурство спецтехники и работа муниципальной системы оповещения. Специальные патрули проследят за соблюдением режима. Власти просят жителей с пониманием отнестись к мерам безопасности. Напоминаем единый телефон экстренных служб — 112.