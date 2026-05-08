В СФ рекомендовали не применять термин "старородящая" в беседе с будущими мамами

«По сути, это медицинская терминология. Врачи в обиходе могут употреблять те термины, которые для них привычные и, скажем, необходимые, но для слуха женщины, которая заводит малыша, “старородящая” — это, конечно, [звучит] неприятно. Учитывая, что мы сейчас говорим о многих способах гуманной, мягкой работы с будущими мамами, то [лучше] такая мера, как возможность подобрать совершенно другие слова, и не писать в карточке, которые выдадут на руки или в электронном виде, которая будет общедоступна, “старородящая” и не говорить об этом женщине. Лучше такой термин, с моей точки зрения, в разговоре с будущей мамой не употреблять», — сказала Алтабаева.