Метро продлит работу в День Победы в Екатеринбурге

Екатеринбургский метрополитен продлит свою работу до 01:00 в День празднования Победы. Об этом сообщает телеграм-канал перевозчика.

Источник: ЕАН

«Информируем вас, что в ночь с 09.05.2025 на 10.05.2025 метрополитен будет работать до 01:00. 9 мая движение поездов будет осуществляться графиком праздничного дня с сокращением интервалов до 3 минут в вечерние пиковые нагрузки. 10 и 11 мая 2026 года движение поездов будет организовано по графику выходного дня», — говорится в сообщении.

В День Победы движение наземного транспорта перекроют с 00:01 до 14:00 по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), Хохрякова (от Малышева до Ленина), Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев) и у Свердловского театра драмы. С 20:00 и до окончания праздничных мероприятий движение вновь ограничат.

С 00:10 субботы до 05:00 воскресенья будет запрещено передвигаться на электросамокатах в периметре улиц Челюскинцев, Московской, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова и переулка Красного.

