Россиянам рассказали, как спастись от яда гадюки и избежать некроза

НОВОСИБИРСК, 8 мая. /ТАСС/. Одна из самых распространенных ошибок при укусе гадюки — перетягивание конечности жгутом: вместо помощи это может вызвать некроз тканей, тогда как для первой помощи достаточно антигистаминного препарата и скорейшей доставки пострадавшего в больницу, рассказал ТАСС главный герпетолог Сибирского серпентария Игорь Титов.
«Укушенную конечность нельзя перетягивать, можно получить некроз. Нужно принять антигистаминный препарат и ехать в больницу», — сказал он.
Не менее важна правильная одежда, отметил герпетолог. Плотная ткань способна полностью остановить зубы гадюки, тогда как легкая летняя обувь от укуса защитит далеко не всегда. «Джинсы гадюка не прокусит, легкие сетчатые кроссовки — скорее да, чем нет», — пояснил Титов.
Концентрация яда у гадюки не меняется в зависимости от сезона, подчеркнул эксперт. Тяжесть последствий укуса определяется обстоятельствами: максимальную дозу яда можно получить, если змею пытались поймать, взять в руки или случайно прижали незащищенной ногой, заключил Титов.