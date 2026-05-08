Ертис наполняется: в Казахстане завершили масштабные попуски воды

Более 6,4 млрд кубометров воды сброшено из Шульбинского водохранилища для поддержания экосистемы реки Ертис. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.

Источник: Zakon.kz

В ведомстве 8 мая 2026 года сообщили о завершении природоохранных попусков из Шульбинского водохранилища в области Абай. Эти попуски были направлены на поддержание и сохранение экосистем бассейна реки Ертис.

За 27 суток было сброшено более 6,4 млрд кубометров воды. В течение 8 суток максимальный сброс достигал 3400−3500 кубометров в секунду.

В Павлодарской области продолжается обводнение поймы реки Ертис. На данный момент площадь обводнения составляет 257,2 тыс. га, что соответствует 76% от общей площади.

Медет Жадигерулы, глава Ертисской бассейновой водной инспекции, отметил, что природоохранные попуски из Шульбинского водохранилища проводятся ежегодно. Они необходимы для обеспечения благоприятных условий для нереста рыб, обводнения пойменных земель и поддержания кормовой базы для сельского хозяйства Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнено на 98%. В нем собрано 18,04 млрд кубометров воды.