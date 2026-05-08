В Луганске провели парад под окнами ветерана ВОВ

В Луганске под окнами 101-летнего ветерана ВОВ Оленина провели парад.

Источник: РИА Новости

ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Юнармейцы, воспитанники казачьих кадетских корпусов ЛНР совместно с военным оркестром и представителями 3-й армии ВС РФ провели парад под окнами 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Оленина в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.

Оленин «принял» парад и поблагодарил всех участников за такое внимание.

«Замечательно подготовленный парад. Я их поблагодарил за проведение парада, пожелал быстрейшей победы наших патриотов, которые с оружием в руках защищают честь, свободу нашего государства и ее независимость… Я бесконечно рад. Примерно так же, как я был рад, когда был в Берлине, стоял у рейхстага», — рассказал РИА Новости Оленин.

Поздравить ветерана с наступающим Днем Победы пришли также сенатор от ЛНР Дарья Лантратова и заместитель председателя народного совета республики Денис Колесников.

Оленин родился в Воронежской области 7 января 1925 года. Был призван на фронт в октябре 1943 года, освобождал Польшу и штурмовал Берлин. Награжден орденами Великой Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» и другими.