В Москве 9 Мая изменится работа транспорта, парковок и движения

Там призвали горожан заранее подготовиться к усилению мер безопасности на транспорте. «Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования метрополитеном и требования сотрудников», — отметили в ведомстве.
Движение, парковки и аренда транспорта
С 5 часов утра и до окончания мероприятий 9 мая будет перекрыт ряд дорог в центре города. «Ограничения будут действовать на улицах: Тверская, Моховая, Большая Никитская, Петровка, Охотный Ряд, Волхонка; на набережных: Гончарная, Садовническая, Москворецкая, Кремлевская, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Кадашевская и Пречистенская», — сказали в департаменте.
Также для автомобилистов закроют Театральный, Лубочный, Соймоновский, Китайгородский, 1-й и 2-й Раушский проезды; Чугунный и Большой Кремлевский мосты; Новую, Старую и Болотную площади; Фалеевский и Ветошный переулки. Парковка в зонах временных ограничений будет запрещена, движение арендованных машин и такси здесь также временно приостановят. В местах проведения мероприятий также нельзя будет начать или завершить аренду средств индивидуальной мобильности (электросамокатов и велосипедов), операторы заранее уберут технику из этих районов. Кроме того, 9 мая могут временно быть закрыты подземные пешеходные переходы на Тверской улице.
Также 9 мая приостановят свою работу парковки со шлагбаумом на улице Болотной, на Триумфальной площади и Новом Арбате. При этом 9 и 11 мая можно будет бесплатно оставить автомобили на любых городских парковках, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа и парковок со шлагбаумом.
Наземный транспорт и метро
В центре Москвы 9 мая изменится работа общественного транспорта. Одни маршруты будут ходить только на определенных участках, а другие — укорочены, добавили в департаменте транспорта. Ограничения начнут действовать с 04:10 до конца мероприятия. Так, например, маршрут М9 будет следовать до Болотной площади вместо станции метро «Рижская», маршрут е30 — до Белорусского вокзала вместо станции метро «Китай-город». Подробная информация об изменениях размещена на Едином транспортном портале.
Ограничения, связанные с празднованием Дня Победы, скажутся на работе метрополитена и МЦК. С 05:30 и до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров.
При этом в департаменте подчеркнули, что во время проведения мероприятий возможны и другие ситуативные ограничения на вход и выход — ситуация будет определяться на основании требований полиции.
Пригородные поезда в Московском транспортном узле 8 мая будут курсировать по расписанию пятницы, 9 и 10 мая — по расписанию субботы, 11 мая — по графику воскресенья, уточнили в Центральной пригородной пассажирской компании. Кроме того, в праздники запустят около 50 дополнительных поездов между Москвой и Рязанью, Тулой, Владимиром, Калугой.