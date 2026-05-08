Прохладная и пасмурная погода ждет нижегородцев на выходных

На выходных, 9 и 10 мая, в Нижнем Новгороде ожидается похолодание и пасмурная погода. Об этом сообщает сервис Яндекс Погода.
В субботу, 9 мая, на протяжении всего дня небо будет затянуто тучами. Температура воздуха утром прогреется до +9 градусов, но ощущаться будет как +10. Днем станет немного теплее — +14 градусов.
В воскресенье, 10 мая, облачность сохранится и также продлится весь день. Столбики термометров днем остановятся на отметке +13 градусов, по ощущениям — +9. Вечером станет немного прохладнее, и температура воздуха составит +11 градусов.
