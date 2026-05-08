Красноярец подобрал на улице дамскую сумку и попал под «уголовку»

В Красноярске мужчина предстал перед судом за кражу дамской сумки и денежных средств. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
В конце ноября в дежурную часть поступило заявление от 23-летней жительницы Красноярска. Она рассказала, что у нее похитили сумку, в которой находились золотые серьги, кулон и деньги. Общий материальный ущерб составил около 56 тыс. рублей.
Полицейские выяснили, что девушка возвращалась домой, и, поскольку у нее было много вещей, она не заметила, как сумка выпала из рук. Через некоторое время мужчина, увидев возле бордюра на тротуаре розовую сумку, подобрал ее и скрылся.
При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 49-летний житель Красноярска.
«Подобрав сумку, мужчина вытащил из нее 25 тыс. рублей и золотые украшения, а саму сумку выбросил в ближайшую мусорку. Похищенные деньги он потратил на личные нужды, кулон и серьги в ходе обыска по месту жительства были обнаружены, изъяты, и возвращены потерпевшей», — сообщили в ГУ МВД.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Центральный районный суд Красноярска признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.
