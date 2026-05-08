Певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после срочной операции

Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после операции в португальской больнице Фару. Об этом сообщило издание Correio da Manha.
Уточняется, что 74-летнюю артистку подключили к аппарату вентиляции легких в отделении интенсивной терапии после срочной операции на кишечнике.
— Операция прошла успешно, и сейчас она восстанавливается. Мы знаем, что вся ее семья, друзья и поклонники будут обеспокоены этой новостью и желают ей скорейшего и полного выздоровления, — передает газета.
