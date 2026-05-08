Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после срочной операции

Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после операции в португальской больнице Фару. Об этом сообщило издание Correio da Manha.

Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после операции в португальской больнице Фару. Об этом сообщило издание Correio da Manha.

Уточняется, что 74-летнюю артистку подключили к аппарату вентиляции легких в отделении интенсивной терапии после срочной операции на кишечнике.

— Операция прошла успешно, и сейчас она восстанавливается. Мы знаем, что вся ее семья, друзья и поклонники будут обеспокоены этой новостью и желают ей скорейшего и полного выздоровления, — передает газета.

В конце апреля СМИ сообщили, что певице Ларисе Долиной стало плохо в ее квартире в Москве. Она вызвала скорую помощь из-за «невыносимой боли в спине». Певица несколько часов лежала на кровати и не могла встать. Позже артистка сообщила, что чувствует себя отлично.

Дочь режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой Мария уже 13 лет в коме. Еще в 2013 году семья попала в страшное ДТП на юге Франции — 14-летняя девочка получила черепно-мозговую травму, и ее ввели в искусственную кому. Как растет и развивается организм без сознания, а также сможет ли Мария вернуться к полноценной жизни — в материале «Вечерней Москвы».