В Перми Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Кулинария»

Кафе «Кулинария» в Перми закрыли на 90 суток из-за антисанитарии, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«Кулинария» расположена в гаражно-строительном кооперативе на улице Куйбышева, 147/1. Поводом для внеплановой проверки Роспотребнадзора стало отсутствие уведомления о начале деятельности. В ходе проверки выявили грубые нарушения. Сети водоснабжения и канализации оказались неисправны, технологические процессы не соблюдались, производственный контроль на принципах ХАССП отсутствовал.
Блюда и напитки готовили без технологических документов, кулинарную продукцию принимали и продавали без маркировки и сопроводительных бумаг. Туалетов для персонала и посетителей тоже не оказалось.
Специалисты Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности индивидуального предпринимателя и направили материалы в суд. Свердловский районный суд признал владелицу виновной и назначил максимальное наказание — 90 суток приостановки работы.
Напомним, в Перми на Стахановской также из-за антисанитарии закрыли кафе «Айва».