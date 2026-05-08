В Перми Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Кулинария»

В ходе проверки специалисты выявили множество нарушений.

Кафе «Кулинария» в Перми закрыли на 90 суток из-за антисанитарии, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«Кулинария» расположена в гаражно-строительном кооперативе на улице Куйбышева, 147/1. Поводом для внеплановой проверки Роспотребнадзора стало отсутствие уведомления о начале деятельности. В ходе проверки выявили грубые нарушения. Сети водоснабжения и канализации оказались неисправны, технологические процессы не соблюдались, производственный контроль на принципах ХАССП отсутствовал.

Блюда и напитки готовили без технологических документов, кулинарную продукцию принимали и продавали без маркировки и сопроводительных бумаг. Туалетов для персонала и посетителей тоже не оказалось.

Специалисты Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности индивидуального предпринимателя и направили материалы в суд. Свердловский районный суд признал владелицу виновной и назначил максимальное наказание — 90 суток приостановки работы.

Напомним, в Перми на Стахановской также из-за антисанитарии закрыли кафе «Айва».