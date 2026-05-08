В Музее космонавтики в День Победы расскажут о военных годах первых космонавтов

9 мая посетители смогут посмотреть Парад Победы на Красной площади в кинозале на большом экране.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Музей космонавтики в Москве 9 мая проведет мероприятия, на которых посетителям расскажут о военном детстве первых космонавтов, поставят виниловые пластинки с музыкой 1940-х годов, а также покажут Парад Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

«9 мая в Музее космонавтики пройдет традиционное праздничное мероприятие — показ прямой трансляции Парада Победы на Красной площади, у посетителей музея будет возможность посмотреть его в кинозале на большом экране. На протяжении всего дня в постоянной экспозиции музея будет доступен квест “Космические защитники”. Квест составлен из вопросов на основе биографий знаменитых космонавтов и инженеров-исследователей, которые застали военные годы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в квесте будут задействованы знаковые экспонаты музея, в том числе фотографии, личные вещи и документы. Для каждого вопроса можно найти подсказку в самой экспозиции, прочитав описание к экспонату или к витрине.

Кроме того, в филиале музея — Мемориальном доме-музее академика С. П. Королева в 16:00 в этот день в рамках проекта «Виниловый космос» пройдет музыкально-поэтический вечер, на котором прозвучат военные песни разных лет.