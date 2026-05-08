Жильцов аварийного дома в Краснодаре не расселили с апреля 2025 года

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки о нарушении прав жильцов аварийного дома в Краснодаре. Об этом сообщили в Информационном центре СКР.
К Александру Бастрыкину обратились жильцы многоквартирного дома 1959 года постройки на улице Коммунаров. В течение 15 лет подвалы здания затапливались, из-за чего разрушились фундамент и несущая стена.
В апреле 2025 года дома признали аварийным и подлежащим расселению, что до сих пор не сделано. Обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли.
В СУ СК России по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка.
«Председатель СК РФ А. И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю А. К. Маслову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, а также принимаемых мерах к разрешению проблемы жильцов», — сообщили в Информационном центре СКР.