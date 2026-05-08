В Красноярске запустят дополнительный маршрут шаттлов на празднование 9 Мая

В Красноярске на День Победы организуют дополнительный маршрут бесплатных шаттлов до главной площадки празднования на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин. [caption id= «attachment_366231» align= «alignnone» width= «937»] Фото: соцсети мэра Красноярска Сергея Верещагина[/caption] Автобусы будут курсировать для жителей микрорайонов Зеленая Роща и Северный от конечной остановки «Спортзал» через мост 777 к месту торжественного шествия со стороны КрасТЭЦ, где организуют отдельный пункт досмотра. Всего на линию выйдут 10 автобусов. По расчетам городских властей, это поможет разгрузить основные входы со стороны улицы Чайковского и сократить очереди. Маршрут станет дополнительным к уже запланированным шаттлам через Октябрьский мост. [caption id= «attachment_366230» align= «alignnone» width= «937»] Фото: соцсети мэра Красноярска Сергея Верещагина[/caption] В администрации также напомнили, что 9 мая дорожная ситуация в городе будет сложной из-за перекрытий и большого количества участников мероприятий. Красноярцев просят по возможности пользоваться общественным транспортом и шаттлами. Напомним, что накануне в Красноярск доставили капсулу с частицей Вечного огня из Москвы.