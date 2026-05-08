Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове после атаки БПЛА повреждены дома и административное здание

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников и ракет над территорией региона в ночь на 8 мая. По его словам, силы ПВО отражали воздушную атаку в Таганроге и Азовском районе.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотников и ракет над территорией региона в ночь на 8 мая. По его словам, силы ПВО отражали воздушную атаку в Таганроге и Азовском районе.

Как сообщил глава региона, в результате падения обломков повреждения зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге и Мясниковском районе. По предварительным данным, жертв нет.

В Ростове-на-Дону, по словам губернатора, в переулке Аэроклубовском были повреждены остекление жилых домов и газовая труба. Также загорелись грузовой автомобиль и дерево. Возгорание удалось локализовать.

Кроме того, в Первомайском районе Ростова произошло возгорание четырехэтажного административного здания после падения обломков беспилотника.

В Батайске на улице Социалистической, как сообщил Юрий Слюсарь, обломки БПЛА повредили кровлю и окна хозяйственной постройки. В Таганроге поврежден гараж.

В селе Чалтырь Мясниковского района в нескольких частных домах частично разрушена кровля и повреждено остекление. Также в Мясниковском районе после падения ракеты произошло возгорание складских помещений. Пожар был локализован, пострадавших нет.

Губернатор отметил, что информация о последствиях атаки уточняется.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше