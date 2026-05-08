Военный историк Александр Филонов представил новую книгу о героях-дальневосточниках

В преддверии Дня Победы в краевой столице проходят просветительские встречи с молодежью. Одно из таких мероприятий состоялось в школе № 33, где учащимся старших классов презентовали новую книгу военного историка, почетного гражданина Хабаровска Александра Филонова. Урок мужества для школьников провели ветераны-пограничники и сам автор. Издание под названием «Евразия: дорогами Великой победы» посвящено вкладу дальневосточников в разгром фашизма и милитаристской Японии. Книга содержит исторические подробности и малоизвестные факты о Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Одна из глав книги рассказывает о подвиге дальневосточных пограничников, которые сражались с фашистами на западных рубежах и держали оборону на Дальнем Востоке при наступлении японских войск. Александру Филонову 28 мая исполнится 84 года. Полковник в отставке, более 30 лет он посвятил службе в пограничных войсках Дальневосточного округа. Являясь членом Приамурского географического общества, он в свободное время занимался изучением истории Дальнего Востока, писал статьи и книги. Факты для нового издания автор собирал почти десять лет. Книга «Евразия: дорогами Великой победы» была напечатана при поддержке правительства Хабаровского края. Общий тираж составил 216 экземпляров. Издание уже поступило в краевую научную и детскую библиотеки, а также в советы ветеранов и общественные организации. Аналогичные встречи с ветеранами в преддверии 9 Мая проходят для студентов и школьников по всему региону. Анна Тихонова.